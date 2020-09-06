В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, ушедшую в сторону леса

Лидия Федоровна пропала недавно, но родственники уже сильно беспокоятся. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В субботу, 5 сентября, в микрорайоне Краснолесный, что на станции Графской, по странной причуде относящийся к черте Воронежа, пропала 81-летняя Лидия Турилина. Лидия Федоровну видели гуляющей недалеко от леса. С тех пор о ней ни родственники, ни знакомые ничего не знают.

Приметы Лидии Федоровны: рост 160 сантиметров, худощавая, зеленые глаза, седые волосы. 5 сентября была одета в красную кофту с пуговицами, голубые трико, фиолетовые калоши, на голове была белая косынка.

Гораздо раньше в Острогожске пропал 45-летний Алексей Пархоменко. Он не появляется дома уже с 28 августа.

Приметы Алексея Пархоменко: рост 174 сантиметра, среднего телосложения, черные волосы. Был одет в черную толстовку, темно-синие спортивные штаны и черную футболку, обут в черные кроссовки.

Волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт», подключившиеся к поискам этих людей, просят помощи добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находятся Лидия Турилина и Алексей Пархоменко, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения - 112.