В Воронеже синоптики в начале следующей недели обещают жару

Пока осень радует воронежцев погодой. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Летняя погода не торопится уходить из Воронежа. Она задержится в столице Черноземья еще, как минимум, неделю. Так, по крайней мере, предполагают синоптики.

В Воронежском гидрометцентре сообщили, что пока на погоду оказывают влияние относительно теплые воздушные массы с юга и востока. И только в середине недели подует холодный ветер с севера, а потом с запада. Однако морозов не предвидится даже ночью. А днем и вовсе температура будет держаться выше 20 градусов. Причем к концу рабочей недели даже еще потеплеет.

С другой стороны, пройдут небольшие дожди. Напомним, по предварительным прогнозам, сентябрь будет достаточно сухой – осадков выпадет около 70 процентов от обычной месячной нормы.

В понедельник, 7 сентября, ночью подует юго-восточный ветер, будет облачно при +13 градусах. Днем температура поднимется более чем вдвое – до +29-ти. При этом на солнце будут набегать тучи.

Ночью во вторник, 8 сентября, юго-восточный ветер сменится на южный. Будет по-прежнему облачно, но немного потеплеет по сравнению с сутками ранее – до +14. Днем подует северо-западный ветер, возможен дождь. При этом синоптики обещают довольно жаркую для сентября погоду - +27 градусов.

В среду, 9 сентября, ночью вместо северо-западного ветра подует западный. Метеорологи прогнозируют дождь и +12 градусов. Днем солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. При этом потеплеет до +22 градусов.

Ночью в четверг, 10 сентября, дождя не обещают, но будет пасмурно и прохладно – те же +12 градусов. А вот днем юго-западный ветер принесет с собой уже снова по-летнему теплую погоду – столбик термометра поднимется до +25.