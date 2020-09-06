Воронежцев испугал пожар у областной больницы

Столб дыма был виден издалека. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воронежские соцсети выложили фото и видео столба дыма, поднимающегося в районе спорткомплекса «Олимпик» на выезде из столицы Черноземья. Вскоре очевидцы уточнили локацию возгорания – район областной больницы № 1.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что загорелась сухая трава. О ЧП сообщили в 13.38, сейчас сотрудники ведомства занимаются ликвидацией пожара. Причину возгорания предстоит установить.

Напомним, в 13 районах области и в Воронеже из-за сухой и достаточно теплой погоды сохраняется пятый, самый высокий уровень пожарной опасности. По-прежнему нельзя заезжать в леса и разводить там костры, за это грозит солидный штраф.

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