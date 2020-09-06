В Воронежской области сосед сверху залил кипятком квартиру 93-летней женщины

За горячее наводнение, устроенное соседке преклонных лет, мужчина заплатит 71 746 рублей. Фото: из архива «КП»

93-летняя женщина из Бутурлиновки обратилась в суд с иском на соседа сверху. Он в ноябре 2019 года залил ее квартиру кипятком. Причем пенсионерка посчитала материальный ущерб, нанесенный ей достаточно педантично – 87 188 рублей и 71 копейка. В эту сумму она оценила проведение независимой экспертизы и судебные издержки.

В суде назначили дополнительную строительно-техническую экспертизу. По ее итогам решили требования пожилой женщины удовлетворить, но на меньшую сумму. Сосед, устроивший такое «мокрое» дело, теперь обязан заплатить 71 746 рублей и 67 копеек.

Решение суда пока в законную силу не вступило.

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