В Воронеже появится новый бульвар

В мэрии Воронежа начали искать подрядчика, готового сделать новый бульвар. Он должен появиться в начале улице Ворошилова. Об этом сообщают на сайте госзакупок.

Подрядчика планируют определить на торгах. Они пройдут 15 сентября. Начальная цена работ по обустройству бульвара – 12,3 миллиона рублей. Во время аукциона она иногда несколько снижается. Впрочем, как правило, незначительно.

За 12 миллионов или за чуть меньшую сумму победитель торгов за 80 дней должен будет отремонтировать на территории будущего бульвара асфальт, уложить там плитку и рулонный газон. Также в его обязанности будет входить поставить новые фонари и обустроить систему автополива. Кроме того, нужно будет установить скамейки и урны рядом с ними.

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