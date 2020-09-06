В Воронеже мошенник обманул женщину по новой схеме

К новой тактике решил прибегнуть аферист в телефонном разговоре с 39-летней жительницей Ленинского района. Мошенник, представившийся сотрудником банка, заявил женщине, что ей готовы предоставить кредит под минимальный процент. Но при одном условии (куда ж без него). Поскольку сумма займа большая, надо бы перечислить деньги на страховку. После того, как поверившая прохиндеям женщина перечислила им 32 тысячи рублей, они, конечно, как в воду канули.

- Всего за сутки было пять фактов мошеннических действий в отношении жителей Воронежской области и еще одна кража денег с банковской карты. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в региональном ГУ МВД. – В очередной раз призываем: не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет незнакомцам, в том числе и представляющимся сотрудниками банков.