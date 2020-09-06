В Воронеже в озеро в Центральном парке высадили белые лилии

Белые лилии высадили на небольшой глубине в горшках. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В озере в Центральном парке Воронежа появились белые лилии (по-научному нимфеи).

Цветы привезли из московского питомника. Белые лилии призваны не только украсить водоем, но и помочь в очистке воды. Напомним, с того момента, как озеро возродили в 2015 года, вода в нем, к сожалению, периодически «цветет». В ходе нынешней очистки как раз и пытаются справиться с этой проблемой.

Белые лилии разместили на специальной решетки, не позволяющей растениям опуститься на глубину – ее они не любят. Каждое из растений посажено в большой горшок.

- Рядом с цветами установили аэратор – устройство, которое будет насыщать пруд кислородом и уменьшать число водорослей, загрязняющих озеро, - рассказала и. о. руководителя управления экологии Воронежа Галина Воробьева. – Надеемся, что вскоре нимфеи распустятся - бутонов уже много. Белые лилии теперь будут в парке всегда.

Увы, ни очистка, ни нимфеи пока не дали эффекта – фото, размещенное в паблике «Мой и твой Воронеж» свидетельствует: водоем продолжает «цвести». Видимо, для решения проблемы придется придумывать еще что-то новое.