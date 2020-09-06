Под Воронежем в доме сгорела квартира: есть пострадавший

6 сентября в 4.59 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Новая Усмань на улице Полевой. В доме № 42 загорелась однокомнатная квартира размером 3х6 метров.

На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Огонь полностью погасили в 5.13. Пламя успело уничтожить диван и домашние вещи на площади четыре квадратных метра.

По оперативной информации, на пожаре есть пострадавший. К сожалению, получить оперативный комментарий в МЧС о том, кто он, а также о характере травм нам пока не удалось.

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