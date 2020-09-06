Появились фото страшной аварии под Воронежем, где погибли два человека

Все, что осталось от "Рено". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На сайте регионального ГУ МВД появились фото жуткой аварии, случившейся в субботу, 5 сентября, в 15.10 на 574 километре трассы «Дон» в Каширском районе. Напомним, шофер грузовика «ДАФ» врезался в стоявший на обочине легковой автомобиль «Рено-Дастер». Французскую иномарку после страшного удара еще и отбросило на «Хендай-Солярис» с прицепом. В аварии погибли 47-летний водитель «Рено» и его 57-летняя пассажирка – оба жители Калуги.

На фото видно, что от «Рено» осталась только передняя часть, задняя как будто побывала под прессом – сжалась в гармошку. У «Хендая» повреждено правое заднее крыло, у «ДАФа» лишь немного смялась нижняя часть.

В таком "замесе" у водителя и пассажирки "Рено" почти не было шансов выжить. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным полиции, 48-летний шофер «ДАФа», житель Ростовской области, в аварии не пострадал. Стражи порядка выяснили, что в 2019-2020 годах его семь раз штрафовали за превышение скорости. 35-летний житель Бутурлиновского района, руливший «Хендаем», тоже серьезных травм в ДТП не получил.

Шофер "Дафа" за последние год и восемь месяцев семь раз нарывался на штрафы за превышение скорости. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.