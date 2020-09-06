В Воронежской области «Лада» врезалась в «Тойоту Ленд Крузер»: погибла женщина

Водителя "Лады" отвезли в больницу, а вот его пассажирка погибла на месте. Фото: из архива «КП»

В субботу, 5 июня, в 11.15 на 243 километре дороги Белгород – Павловск в Ольховатском районе произошла авария, в которой погибла женщина.

По данным полиции, 63-летний житель Ольховатского района, ехавший на «Ладе Калине», на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу «Тойоте Ленд Крузер 150». Последовал страшной силы удар. Водителя «Лады» с тяжелыми травмами отвезли в больницу, а вот его 59-летняя пассажирка, также из Ольховатского района, умерла на месте ДТП. А вот 46-летний житель Курска, руливший «Тойотой», серьезных травм не получил.

Напомним, в тот же день случилась авария в Каширском районе, в котором погибли 47-летний водитель «Рено-Дастер» и его 57-летняя пассажирка – оба жителя Калуги.

Всего в Воронежской области 5 сентября случилось 94 ДТП. 53 из них случились в Воронеже, 29 – в районах и еще 12 – на федеральных трассах. В восьми авариях три человека погибли, еще 11 получили тяжелые травмы.

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