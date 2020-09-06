В Воронежской области за сутки заразились коронавирусом 107 человек

Врачам расслабляться не стоит: число новых заразившихся все возрастает, хотя выздоровевших еще больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперативном штабе дали статистику за сутки по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области (данные на утро 6 сентября).

Оказалось, что прибавилось 107 зараженных. Наша область делит восьмое-девятое места с Красноярским краем по суточному приросту больных. Всего с момента начала эпидемии коронавирусом заразились 14752 наших земляка.

В то же время еще 150 жителей Воронежской области победили COVID-19. По количеству выздоровевших за сутки наш регион занимает второе место в России. Впереди – только Москва. А всего с момента начала эпидемии с COVID-19 справились 13708 жителей нашего региона.

Главная хорошая новость – за прошедшие сутки от коронавируса в Воронежской области никто не умер. Напомним, сведения по общему количеству жертв этой болезни у федерального и областного оперативного штабов разнятся. В масштабах страны считают, что у нас от COVID-19 умерли 123 человека, на местном уровне полагают, что коронавирус унес 140 жизней.

В то же время в Воронежской области сложилась парадоксальная ситуация. Хотя количество зараженных растет, меры профилактики почти сошли на нет. Открылись кинотеатры, торговые центры, кафе, все меньше людей ходят в масках даже в самые крупные магазины. Видимо, играет роль прежде всего психологическая усталость от всякого рода ограничений, перевешивающую заботу о профилактике действительно очень опасной болезни.

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