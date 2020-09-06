В Воронежской области работник украл у хозяина ведро денег

Мужчине придется копить десятирублевые монеты по новой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

53-летний житель села Средний Икорец Лискинского района взял себе за правило – откладывать десятирублевые монетки. Он кидал их в пустое ведро из-под майонеза. Надеялся, когда скопится солидная сумма, потратить ее на ремонт дома. А в один далеко не прекрасный день обнаружил, что все деньги из ведра исчезли. Мужчина позвонил в полицию.

Стражи порядка выяснили, что у бережливого сельчанина одно время работал 28-летний земляк, который вскоре за серию краж отправился в колонию. Зэка допросили в местах не столь отдаленных, где он находился. И он признался, что узнав о существовании такой необычной копилки, потихоньку пересыпал монеты из ведра в полиэтиленовый пакет и утащил его.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Так что к предыдущему сроку рецидивисту наверняка накинут еще.

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