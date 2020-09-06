Под Воронежем шофер грузовика устроил аварию, где погибли два человека

Врачи скорой уже не смогли помочь водителю и пассажирке "Рено". Фото: из архива «КП»

В субботу, 5 сентября, около 15.30 на 573 километре трассы «Дон» в Каширском районе случилось ДТП, закончившееся двумя смертями.

По данным полиции, водитель грузовика «Даф» по непонятным пока причинам врезался в находившийся на обочине «Рено-Дастер». Французскую иномарку отбросило на «Хендай-Солярис», стоявший на «островке безопасности».

В аварии погибли оказавшийся в центре этого жуткого «замеса» из машин 47-летний водитель и 57-летняя пассажирка «Рено-Дастер» - оба жители Калуги. В двух других автомобилях никто тяжелых травм не получил.

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