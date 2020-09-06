После поражения от «Оренбурга» уволили главного тренера воронежского «Факела» Владимира Бесчастных

Владимир Бесчастных на посту главного тренера "Факела", мягко говоря, не впечатлил. Фото: с сайта ФК "Факел"

5 сентября «Факел» встречался с лидером первенства ФНЛ – ФК «Оренбург». Зрителей пришло, учитывая ситуацию с коронавирусом, много, - 2054. В этом туре только еще две команды, игравшие в домашних стенах, могли похвастаться такой поддержкой. Нельзя сказать, что наши футболисты не старались. Вроде и атаковали, но сил и умений, чтобы справиться с командой, еще недавно игравшей в Премьер-лиге, не хватило.

Все решили два эпизода, наглядно продемонстрировавшие разницу в мастерстве двух команд. На 12 минуте последовал прекрасный пас со своей половины поля, который тем не менее игрок «Факела» должен был перехватывать, но пропустил мяч между ног. Последовал прострел с правого фланга, после которого Козлову осталось только не промахнуться метров с пяти – 0:1. А в самом конце матча, когда все игроки «Факела» побежали в атаку, на одинокого нашего оборонца выскочила куча футболистов «Оренбурга». Шкофлек на замахе убрал брошенного партнерами на произвол судьбы оппонента и положил мяч в самый угол ворот – 0:2. У «Факела» можно вспомнить только полуопасный удар издали в первом тайме. В итоге воронежцы опустились на 20 место всего лишь с четырьмя очками в активе.

В экспресс-комментарии после матча главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных посетовал на то, что команде не сопутствует удача и напомнил о силе соперника. С другой стороны, сам же сказал, что никто не мешал набирать очки в играх с менее мощными командами. А вскоре объявил о своей отставке:

- Поговорил с руководством клуба, и мы приняли обоюдное решение расстаться. Очень благодарен клубу, футболистам, всем тем, с кем мне посчастливилось работать в Воронеже. У «Факела» есть большое будущее, верю в клуб. Команда билась до конца в каждом матче, но когда время течёт, а что-то продолжает идти не так, как хотелось бы, надо вовремя принимать решение о переменах. Очень надеюсь, что мой уход пойдёт на пользу «Факелу» и изменит ситуацию в лучшую сторону. В Воронеже навсегда останется частичка моего сердца, и я обязательно буду следить за дальнейшей судьбой воронежского клуба и переживать за команду.

За подготовку команды к домашнему матчу с красноярским «Енисеем», который состоится 9 сентября (начало в 19.00) будет отвечать временно исполняющий обязанности главного тренера Александр Бородкин.