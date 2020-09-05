В Воронеже в ДТП пострадали две пассажирки такси

Фото с места ДТП. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Сегодня около почти в полчетвертого вечера на дома№57 по улице Острогожской лоб в лоб столкнулись две иномарки, одна из которых оказалась такси. Машина везла двух пассажирок 40 и 64 лет. От столкновения они получили травмы и попали в больницу.

- По предварительным данным, 40-летний водитель «Фольксваген Пассат», двигаясь в направлении улицы Теплоэнергетиков, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси «Рено Логан» под управлением 37-летнего мужчины, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

А около трех часов дня водитель "БМВ-520" неподалеку от остановки Рокоссовского сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трех человек - двух женщин и одного ребенка. Их тоже увезли в больницу.