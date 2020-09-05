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Происшествия

В Воронеже водитель на "БМВ" сбил на переходе двух женщин и ребенка

Пострадавших доставили в больницу
Татьяна МИСТЮКОВА
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Судя по состоянию иномарки, пешеходы получили серьезные травмы. Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Судя по состоянию иномарки, пешеходы получили серьезные травмы. Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Сегодня около трех часов дня водитель на "БМВ-520" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трех человек - двух женщин и одного ребенка.

ДТП произошло неподалеку от остановки Рокоссовского. 35-летний водитель иномарки ехал от улицы Остужева в сторону Богдана Хмельницкого.

- От удара иномарки две женщины и несовершеннолетний ребенок получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все все обстоятельства и причины происшествия, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП