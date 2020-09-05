В Воронеже водитель на "БМВ" сбил на переходе двух женщин и ребенка

Судя по состоянию иномарки, пешеходы получили серьезные травмы. Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Сегодня около трех часов дня водитель на "БМВ-520" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трех человек - двух женщин и одного ребенка.

ДТП произошло неподалеку от остановки Рокоссовского. 35-летний водитель иномарки ехал от улицы Остужева в сторону Богдана Хмельницкого.

- От удара иномарки две женщины и несовершеннолетний ребенок получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас они в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все все обстоятельства и причины происшествия, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.