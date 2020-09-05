В Воронежской области построили большой садик с лифтом

Фото правительства Воронежской области.

В этом месяце в Борисоглебске откроется детсад на 220 мест. Это довольно много, так как стандартный садик, например, в каком-нибудь селе рассчитан примерно на половину от указанного количества детей. Да и Борисоглебск - город не маленький.

Как сообщили в правительстве области, в двухэтажном здании запроектировано пребывание 11 групп карапузов.

Им сделали музыкальный и физкультурный залы, сенсорную комнату, помещение для конструирования и моделирования, для опытов, наблюдений и исследований.

Кроме того, садик оборудовали лифтом, постом охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру учреждения.