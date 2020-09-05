Жительница Воронежской области после звонка "сотрудника банка" лишилась" более 335 тысяч рублей

Из архива "КП".

В сети лжесотрудниов банка попалась очередная жертва из Воронежской области - 43-летняя жительница Россошанского района. Ее обманули по стандартной и хорошо известной всем схеме. Данный жесткий "развод" мошенников кого-то настораживает, а кого-то вводит в стресс и делает беспомощным. Так и вышло на этот раз.

Россошанке позвонил неизвестный мужчина под видом сотрудника банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается снять средства. Женщину напугала эта информация и она тут же выполнила все команды негодяя, направленные якобы на защиту ее карты. В том числе она сообщила ему персональную информацию, чего нельзя было делать ни при каких обстоятельствах. Через некоторое время женщина обнаружила, что денег на карте нет - мошенник обчистил ее более чем на 335 тысяч рублей.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что по данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».