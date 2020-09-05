К благоустройству пешеходной части проспекта Революции приступят весной

Так будет выглядеть антикарман на остановке у Театра кукол. Изображение предоставлено администрацией Воронежа.

В мэрии Воронежа раскрыли часть проектных решений, которые ожидается воплотить на проспекте Революции. Ими поделились проектировщики на встрече с мэром Вадимом Кстениным.

В частности, на главной улице городе обещают сделать две велодорожки, вместо обещанной одной. Оборудуют велополосу по проезжей части и велодорожки по тротуару со стороны площади Победы. С учетом того, что по проспекту будут курсировать автобусы большой вместимости и велосипедисты, решено уменьшить ширину разделительной полосы.

Кроме того, там сделают антикарманы в местах остановки общественного транспорта. Сейчас там, напомним, находятся карманы. Въезжающие в них и выезжающие маршрутки мешают не только друг другу, но и остальным водителям. Антикарманы должны повысить безопасность дорожного движения.

Помимо этого, на проспекте могут приподнять пешеходные переходы или сделать их из брусчатки на одном уровне с дорогой. Это заставит автомобилистов снижать перед переходами скорость.

Далее, на проспекте Революции поменяют деревья - по слова мэра, старые уберут вместе с корневой системой и посадят в другое место, а вместо них могут появиться клены и вечнозеленые насаждения.

Также по просьбам жителей в районе Петровского сквера может появиться кинотеатр под открытым небом.

Проект по реконструкции проспекта должен пройти госэкспертиз уже в этом году, а к самим работам приступят весной.