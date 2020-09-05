Под Воронежем водитель на "Ауди" сбил женщину рядом с пешеходным переходом

Вчера около восьми часов вечера в Новой Усмани водитель на "Ауди 100", эту машину в народе еще называют "Сигара", сбил 63-летнюю местную жительницу.

69-летний воронежец выезжал с улицы Центральной на главную улицу Новой Усмани и не заметил женщину. Она в этот момент переходила дорогу рядом с пешеходным переходом.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, от полученных травм жительница райцентра скончалась в больнице.

Всего в регионе за сутки произошло 130 ДТП, из них в областном центре – 90, на федеральных трассах – восемь, в районах области – 32. В восьми ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, один погиб.