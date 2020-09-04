В Воронеже суд продлил до декабря арест последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»

Ленинский районный суд Воронежа продлил на 3 месяца арест активных последователей и организаторов местной ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Организация признана экстремистской на территории нашей страны.

Они проводили в Воронеже и области собрания, религиозные выступления и богослужения и вели проповедническую деятельность, привлекая новых сторонников. В домах участников прошли обыски. По сообщению регионального следственного комитета, в отношении 10 адептов возбудили уголовные дела. Однако только 8 отправили в СИЗО.

- По версии следствия, с июня 2018 года по девятое февраля текущего в Воронеже и Воронежской области 10 членов секты, признанной в Российской Федерации экстремистской, предпринимали активные меры по продолжению деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Центральная, Воронеж», которая входит в структуру централизованной религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», - сообщали ранее в суде.