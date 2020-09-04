В Воронеже инспекторы устроили массовую проверку таксистов

Во время рейда выяснилось, что некоторые таксисты ездят на неисправных автомобилях Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В 2020 году в Воронеже случилось уже 8 ДТП с участием такси: в них 1 человек погиб и еще 12 травмировались. В течение месяца сотрудники ГИБДД проводили специальный рейд: проверяли и официальных перевозчиков, и тех, кто нелегально перевозит пассажиров.

- Проводилась проверка выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, а также соблюдение правил дорожного движения. Инспекторы привлекли к административной ответственности 19 водителей такси, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Во время рейда выяснилось, что некоторые таксисты ездят на неисправных автомобилях. Другие используют опознавательный знак «Инвалид», хотя не имеют на это права. Есть и те, кто незаконно нанес «шашечки» на свою машину. Всем им грозит штраф - 5 тысяч рублей.

У одного из водителей легкового такси в конструкцию транспортного средства были внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией, а еще несколько водителей управляли автомобилями, не имея путевых листов.