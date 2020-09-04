Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже инспекторы устроили массовую проверку таксистов

За месяц 19 водителей получили штрафы за довольно серьезные нарушения
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Во время рейда выяснилось, что некоторые таксисты ездят на неисправных автомобилях

Во время рейда выяснилось, что некоторые таксисты ездят на неисправных автомобилях

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В 2020 году в Воронеже случилось уже 8 ДТП с участием такси: в них 1 человек погиб и еще 12 травмировались. В течение месяца сотрудники ГИБДД проводили специальный рейд: проверяли и официальных перевозчиков, и тех, кто нелегально перевозит пассажиров.

- Проводилась проверка выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, а также соблюдение правил дорожного движения. Инспекторы привлекли к административной ответственности 19 водителей такси, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Во время рейда выяснилось, что некоторые таксисты ездят на неисправных автомобилях. Другие используют опознавательный знак «Инвалид», хотя не имеют на это права. Есть и те, кто незаконно нанес «шашечки» на свою машину. Всем им грозит штраф - 5 тысяч рублей.

У одного из водителей легкового такси в конструкцию транспортного средства были внесены изменения без согласования с Госавтоинспекцией, а еще несколько водителей управляли автомобилями, не имея путевых листов.