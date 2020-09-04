Житель Воронежской области может на 5 лет угодить в тюрьму за шантаж

50-летний житель села Сагуны Подгоренского района зарегистрировался в популярной социальной сети под видом другого местного жителя. Такая конспирация была нужна, чтобы начать шантажировать приятеля.

Дело в том, что начинающий 50-летний шантажист узнал нечто об одном из соседей, что могло опорочить его. Лично предъявлять что-то знакомому он не рискнул. А так под видом другого человека он легко потребовал деньги.

Загнанный в угол мужчина перевел на указанную банковскую карту 40 тысяч рублей. Но затем он все же подумал и решил обратиться в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские быстро вышли на преступника. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.