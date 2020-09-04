В Воронежской области перевернулся битумовоз: на почву вылилось до 7 тонн нефтепродуктов

Фото: пресс-служба Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

В Каширском районе сошел с дороги и опрокинулся в кювет битумовоз. ДТП случилось в районе 547 км трассы «М-4 Дон». В результате произошел разлив битума на почву. По предварительным оценкам на открытом грунте оказалось от 2 до 7 тонн вещества.

- Сотрудники Управления совместно со специалистами филиала «ЦЛАТИ по Воронежской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» произвели отбор почв, загрязненных нефтепродуктами. Контрольно-надзорные мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Как рассказали «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, авария произошла 3 сентября примерно в 21.00. Грузовик не просто так сошел с дороги. В него врезался кроссовер Renault Duster, за рулем которого был 67-летний житель Смоленской области. Они ехали в попутном направлении.

В итоге 50-летний житель Тамбовской области, сидевший за рулем фуры Volvo с полуприцепом, не сумел удержаться на дороге. Сами водитель в аварии, если и пострадали то не сильно, за медицинской помощью никто из них обращаться не стал.