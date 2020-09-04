Для участия в «Диктанте Победы» в Воронежской области зарегистрировалось более 8,5 тысяч человек

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Диктант состоялся 3 сентября в регионе при поддержке Воронежской областной Думы и Молодежного парламента.

В 2020 году «Диктант Победы» проводился более чем на 7,5 тыс. площадок во всех регионах России, во всех населенных пунктах с численностью жителей от 5 тысяч человек. Кроме того, к акции присоединились 75 иностранных государств. По состоянию на полдень 3 сентября для написания диктанта всего зарегистрировались около 900 тысяч человек. В Воронежской области для проведения акции было организовано 105 площадок. Для участия зарегистрировались более 8,5 тыс. человек.

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