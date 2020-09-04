В Воронеже завершили монтаж балок реконструируемого моста на улице 9 Января

Мост приобретает вид Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

4 сентября был закончен монтаж всех балок пролетных строений путепровода на улице 9 Января. Специалисты уложили на свое место последнюю из 119 балок сооружения. Всего же мост имеет 7 пролетов, каждый состоит из 17 балок.

- Уже начата кропотливая работа по омоноличиванию переходных участков – армированию и бетонированию межбалочных промежуточных швов – на двух пролетах, к остальным приступят в ближайшее время, - отмечают в пресс-службе мэрии. - Параллельно будут вестись работы по устройству армогрунтовой насыпи и опорных стен. В дальнейшем предстоит укладка выравнивающего слоя, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Ранее власти сообщали, что движение на виадуке на 9 Января откроется раньше, чем завершатся все работы на объекте - в середине сентября. Хотя эта предварительная дата несколько раз переносилась.