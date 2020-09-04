Tele2 приглашает воронежцев на киносеансы под открытым небом

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Tele2 преобразит парковки в кинозалы под открытым небом, куда можно приехать на своей машине и посмотреть кино с друзьями и родными. Проект «Кинопарковки» пройдет в 10 городах России. Воронежцы смогут посетить необычный кинотеатр с 4 по 20 сентября. Tele2 приглашает к экрану абонентов всех операторов связи: доступ на киносеансы будет свободным.

Россияне уже успели соскучиться по досугу вне дома, но пока не спешат идти в традиционные кинотеатры. Понимая это, Tele2 снова поменяла правила и предложила свое решение для тех, кто хочет посмотреть кино на большом экране и при этом чувствовать себя комфортно. Оператор оборудует трафиковые места и популярные площадки: смонтирует качественные экраны и стереосистемы, чтобы зрителям в своих автомобилях было хорошо видно и слышно.

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