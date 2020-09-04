Сотрудники «РВК-Воронеж»удостоены благодарности Президента РФ

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Оба сотрудника пришли работать в водоканал более 15 лет назад. Сергей Корышев долгое время возглавлял Цех очистных сооружений канализации, станций и сетей и, как говорят коллеги, в городе не найти большего профессионала в вопросах технологий водоотведения и функционирования очистных сооружений. Это касается и егопрактических компетенций, которые в полной мере были применены при строительстве Цеха механического обезвоживания осадка на Правобережных очистных сооружениях.

«В течение года мы практически жили на объекте: цех возводился в круглосуточном режиме у нас на глазах «от первого и до последнего кирпича». Благодаря совместным усилиям специалистов водоканала, строителей и разработчиков, нам удалось внедрить технологию, которая позволила решить многолетнюю проблему жителей Тенистого. Сегодня этим проектом заинтересовались коллеги из других регионов. И, безусловно, это очень радует», - отметилСергей Корышев.

Начальникучастка добычи и подготовки воды Андрей Терехин пришел на предприятие в 90-х годах двадцатого века. Он сразу определил для себя основнуюзадачу - внедрениев процесс водоподготовки самых эффективных и современных энергосберегающих технологий.За эти годы при его участии была проведена масштабная модернизация водоподъёмных станций.

«Серьёзное обновление оборудования началось, когда воронежский водоканал стал частью «Росводоканала». Нам удалось «развернуться», реализовав свои идеи. С 2013 года мы серьёзно занялись внедрением частотного регулирования, а это и новые блоки управления, и трансформаторы, и насосы, и даже фундаменты в машзалах заливали заново. И сейчас, например, на всех перекачивающих насосных станциях уже применяются устройства плавного запуска оборудования, что значительно повышает срок его службы, устраняет рывки в механической части и сводит к минимуму возможностьгидроударов в трубопроводах и задвижках. Это лишь частьреальных результатов, которые приносят пользу предприятию и городу», - рассказал Андрей Терехин.