Банк России выпустит серебряные монеты с изображением воронежского писателя Ивана Бунина

Фото: Центробанк

Серебряные монеты номиналами 2 и 3 рубля с изображением воронежского писателя Ивана Бунина появятся 7 сентября 2020 года. Как сообщает Банк России, памятная монета приурочена к 150-летию со дня рождения. Он появился на свет 22 октября 1870 года в Воронеже.

На одной из сторон монеты будет расположен рельефный портрет Бунина на фоне выполненных в технике лазерного матирования контурных изображений деревьев. Справа от портрета - рельефное изображение ветви яблони, внизу — факсимиле подписи писателя и годы его жизни «1870» и «1953». Монета войдет в серию «Выдающиеся личности России». Тираж 3 тысячи штук.

Воронежский писать - лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года. Кстати, музей Ивана Бунина в Воронеже откроется после длительной реставрации в год 150-летия писателя. Усадьба Германовской (пр.Революции, 3), где родился будущий Новбелевский лауреат, распахнет свои двери для посетителей 22 сентября.