В ночь с 4 на 5 сентября в Воронеже будут ловить пьяных водителей

Никогда не садитесь пьяным за руль! А особенно в ночь с 4 на 5 сентября. В это время сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области будут проводить массовые проверки водителей. Не только в самой столице Черноземья, но в районах области.

- В ходе массовой проверки водителей сотрудники ГИБДД останавливают все машины без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Внимание со стороны госавтоинспекторов будет уделено нарушениям, связанным с выездом на встречную полосу, перевозкой детей без детских удерживающих устройств.