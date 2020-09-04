В Воронеже из-за ЧП на стройке залило бетоном два припаркованных рядом автомобиля

Очевидно, что машинам потребуется дорогой ремонт. Фото: "Мой и твой Воронеж".

4 сентября в районе дома № 10 на улице Моисеева на стройке произошел крайне неприятный инцидент. По словам местных жителей, рабочие заливали бетон так неосторожно, что он хлынул густым потоком на улицу – прямо на припаркованные внизу машины. Две из них оказались серьезно повреждены.

«Забетонированные» машины водители бросились оттирать. Кое-что отодрать получилось, но все равно очевидно, что автомобилям нужен ремонт. Кто его будет оплачивать, большой вопрос. Скорее всего, владельцам машин придется доказывать свои права на материальную компенсацию через суд.

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