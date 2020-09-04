Спасатели опубликовали карту самых пожароопасных районов Воронежской области

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления – 8(473)277-99-00.

Карта, отражающая опасность лесных пожаров в тех или иных районах Воронежской области, появилась на днях на официальном сайте регионального ГУ МЧС.

Так, в Воронеже, Нововоронеже и еще 11 районах - Рамонском, Новоусманском, Верхнехавском, Каширском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском, Репьевском, Лискинском, Острогожском и Каменском - установлен V класс пожарной опасности. Это чрезвычайная степень!

В Аннинском, Панинском, Эртильском и Бобровском районах сохраняется IV класс пожарной опасности. Это высокая степень. На остальной территории области - III класс - средняя степень опасности возгораний.

Спасатели усилили патрули противопожарных групп, а также подключили квадрокоптеры, чтобы с неба искать нарушителей.

Напоминаем, что с 30 апреля в Воронежской области установлен «Особый противопожарный режим». Поэтому нельзя заезжать в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления – 8(473)277-99-00.