В публичную кадастровую карту Воронежа не внесен статус Северного леса как охраняемой природной зоны

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Активисты-защитники Северного леса обнаружили, что в публичной кадастровой карте не отражен статус особо охраняемой природной территории, который присвоен этому участку.

Как напомнил департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, особо охраняемая природная территории областного значения природный парк «Северный лес» образована постановлением правительства Воронежской области № 735 от 15.08.2014. И согласно этому документу, на территории природного парка много чего запрещено, но главное – рубка леса и строительство объектов капстроительства – ставших причиной общественного конфликта, дошедшего до стихийного демонтажа забора и стрельбы на улице Миронова.

Как так получилось, что статус Северного леса не отражен в публичной кадастровой карте, в департаменте экологии выяснили. Как сказала руководитель ведомства Наталья Ветер на совещании в управе Коминтерновского района, виной тому – технический сбой в работе компьютерной программы. Исправлением этой ошибки займутся в ближайшее время.

Дальнейшую разработку проекта развития парка обещают вести с учетом мнения местных жителей.

Напомним, в Северном лесу на днях под предлогом санитарной вырубки спилили живые сосны. Ущерб оценили в 1 млн рублей. Заведено два уголовных дела: по факту незаконной вырубки и по факту стрельбы.

ЗНАЙ!

Что еще запрещено на территории ООПТ: все виды охоты, заготовка и сбор лекарственных трав, работы по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, применение ядохимикатов, создание мусорок, проезд и стоянка автотранспорта, распашка земель, взрывные работы, пускание палов, выжигание растительности, выгул собак без привязи и поводка.

Нарушения караются штрафами: обычным людям - от 3000 до 4000 рублей, должностным лицам - от 15 000 до 20 000 рублей, юридическим лицам - от 300 000 до 500 000 рублей.

Помните об этом!