Мошенник оформил на жителя Воронежской области кредит на 200 тысяч рублей

27-летнему жителю Богучарского района позвонил сотрудник службы безопасности банка - на самом деле мошенник. Схема стандартная: молодого человека принялись пугать, что на него кто-то пытается оформить кредит. Чтобы отменить операцию, звонивший любезно согласился помочь отменить заявку.

Мошенник, конечно, только запутывал жителя Воронежской области. И ведь действительно оформил на него кредит! А мужчина покорно выполнял непонятные ему действия. Так, 27-летний селянин не только получил займ на 200 тысяч рублей, но и тут же отправил все деньги в неизвестном направлении. Только позже он понял, что совершил большую ошибку, разобраться с которой предстоит полиции. Возбуждено уголовное дело.