В воронежский «Факел» пришел известный полузащитник

Михаил Земсков. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» подписал контракт с 26-летним хавбеком Михаилом Земсковым (рост - 174 сантиметра, вес – 70 килограммов). Два предыдущих сезона он играл за соседей – курский «Авангард». В этой команде он участвовал в 55 матчей, забил семь мячей. А до этого у Михаила был опыт выступлений за клуб из родного города - «Торпедо» (Владимир), а также в ярославском «Шиннике».

В недавно начавшемся первенстве ФНЛ Земсков играл за нижнекамский «Нефтехимик». Но там у него что-то не задалось – всего лишь один матч в основе и четыре выхода на замену.