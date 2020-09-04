Воронежца, давшего "порулить" ребенку, оштрафовали на 3000 рублей

Сотрудники Воронежской Госавтоинспекции провели проверку по факту случая, когда мужчина дал "порулить" ребенку. Видео с «Хендай Солярис» с мальчиком за рулем распространили очевидцы через соцсети.

- Проверка показала, что 1 сентября 34-летний житель Воронежа, находясь за рулем автомобиля, перевозил малолетнего ребенка у себя на коленях. Автомобилиста пригласили в Госавтоинспекцию для составления протокола о нарушении ПДД - в части требований к перевозке детей. Мужчине выписан штраф на 3000 рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Мужчина пояснил, что его ребенок плакал и не хотел сидеть в детском удерживающем устройстве, поэтому ему пришлось взять его на колени.