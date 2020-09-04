Стало известно, сколько в Воронежской области в 2019 году было самоубийц

Большинство из сводивших счеты с жизнью в Воронежской области - мужчины трудоспособного возраста. Фото: из архива «КП»

В Воронежстате огласили жуткую статистику, подводящую итоги 2019 года по количеству самоубийств.

В прошлом году в Воронежской области покончили с собой 258 человек. Наш регион по этому страшному показателю занимает 11 место в Центральном федеральном округе (11,1 случая суицида на 100 тысяч населения). При этом, к примеру, в 2017 году самоубийств в Воронежской области было гораздо больше – 365.

Для сравнения: почти не сводят счеты с жизнью в Ингушетии и Чечне. В обеих южных республик 0,2 случая самоубийств на 100 тысяч. А чаще всего склонны поднимать на себя руки на Алтае и в Бурятии (35,6 и 35,3 случая соответственно).

Всего в России в 2019 году покончили с собой 17 192 человека. Это примерно 47 самоубийств в день.

В Воронежской области горожане сводят счеты с жизнью чаще, чем селяне (140 и 118 суицидов соответственно). Среди самоубийц большинство – мужчины. Их в 2019 году было 203 (78,7%). Женщин 55. В России в целом представители сильного пола убивают себя в 4,9 раза чаще. Впрочем, это общемировая тенденция.

В большинстве случаев накладывают на себя руки люди трудоспособного возраста (78,9 процента от всех таких смертей). Среди покончивших жизнь самоубийством в 2019 году было четверо детей в возрасте 17 лет и младше (в 2018 году – девять человек).