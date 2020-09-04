Воронежец после пьянки похитил украшения гражданской жены собутыльника

31-летняя жительница Железнодорожного района обнаружила дома пропажу ювелирных украшений на 40 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Оказалось, гражданский супруг потерпевшей пригласил в гости малознакомых граждан. В ходе выпивки мужчина уснул. А один из гостей похитил золотые изделия и покинул квартиру.

Ранее судимого за кражи 29-летнего воронежца задержали, в полиции он признался, что похищенные украшения сдал в ломбард, а деньги потратил.

За кражу ему грозит до пяти лет заключения.