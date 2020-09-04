Коронавирус в Воронеже: к 4 сентября умер 1 пациент, 99 человек заразились, 253 выздоровели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса озвучил свежую статистику по заболеваемости по данным на 4 сентября. За сутки в Воронежской области заразились ковидом еще 99 человек. Таким образом, с начала наблюдений коронавирус диагностировали у 14540 жителей региона.

К сожалению, пополнилась летальная статистика: от осложнений корнавиурса умер еще один пациент.

Зато сегодня Воронежская область вошла в тройку лидеров в стране по суточному приросту выздоровевших: 253 пациентов вылечили. Таким образом, с начала пандемии болезнь победили 13324 человека.