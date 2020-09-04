В Воронеже мужчину посадили на три года за то, что он бил своих детей ремнем

Жестокие методы воспитания привели многодетного отца к тюрьме. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В четверг, 3 сентября, Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию на тюремный срок 40-летнему многодетному отцу.

Мужчину обвиняют в истязаниях двух сыновей (одному из них он приходился отчимом). Вместе с супругой он воспитывал шестерых детей. Трое были общими – сыновья 4 и 6 лет и трехлетняя дочь. От первого брака у жены были двое детей. Это мальчик 11 лет и 17-летняя дочь. У мужчины от первой супруги тоже был ребенок.

Методы воспитания у многодетного отца были жестокими. Мальчиков 6 и 11 лет он бил ремнем, а также кулаками – не просто так, а отрабатывая на детях боксерские удары. Отец считал, что таким образом добьется от них послушания и хорошей учебы. А в итоге получил ненависть детей и уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости».

Левобережный районный суд приговорил издевавшегося над детьми субъекта к трем годам колонии общего режима. В апелляции не нашли в решении коллег никаких нарушений. И утвердили приговор.

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