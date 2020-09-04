В Воронеже будут судить экс-начальника отдела полиции за вымогательство 10 млн

В Воронеже в суд передают уголовное дело бывшего начальника отдела полиции, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

41-летний экс-полицейский в период с ноября 2018 года по май 2019 года вымогал 10 000 000 руб у директора коммерческой фирмы, пообещав решить вопрос о прекращении проводившейся в организации проверки по факту уклонения от уплаты налогов, а в дальнейшем - и о прекращении уголовного дела.

Силовики во время пресекли его действия, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Дело передают в Коминтерновский суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.