В Воронеже прошло масштабное мэппинг-шоу, посвященное 75-летию окончания Второй мировой войны

Фото Кирилл Мишин

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Воронеже прошло масштабное 3Д-мэппинг шоу. Подборку видеопроекций «Борьба за Победу», основанной на исторической хронике, показали в девять вечера на фасаде Никитинской библиотеки.

Эффектные картины в течение двух часов (каждые шесть минут шоу начиналось заново, чтобы его посмотрели вновь прибывшие на площадь Ленина воронежцы) продемонстрировали человеческие качества, которые помогли советским людям одержать победу над фашизмом.

Фото Кирилл Мишин

Посмотреть световое представление на площади Ленина собрались сотни горожан.

Подобные шоу, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой, прошли в Великом Новгороде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Туле и Хабаровске.

фото Кирил Мишин

День окончание Второй мировой войны перенесли со 2 на 3 сентября согласно подписанному Владимиром Путиным закону. Напомним, день 3 сентября значился как праздник Победы над Японией.