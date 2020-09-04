Фотоловушки Воронежского заповедника засняли рысь

фото Воронежского заповедника

Воронежский заповедник показал фото и видео материалы с экзотическим для наших мест животным. Пленка фотоловушек дважды – с интервалом в неделю – зафиксировала рысь!

- Самец рыси впервые был отмечен на территории Воронежского заповедника в 2019 году и с тех пор регулярно фиксируется фотоловушками. Целых два месяца дикий кот не показывался на глаза сотрудникам заповедника. И вот долгожданная удача, получены фото- и видеоподтверждения, что пятнистый хищник жив-здоров и находится в бодром расположении духа! – отметили в заповеднике.