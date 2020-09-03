Воронежца, хотевшего утопиться от несчастной любви на мосту в Краснодарском крае, чудом спасли

Охранники смогли спасти мужчину, страдавшего от несчастной любви, от непоправимого поступка. Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

Ранним утром 3 сентября на участке трассы Новороссийск – Керчь сотрудники Краснодарского филиала государственной охраны Минтранса России спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста. Об этом сообщают наши коллеги из «Комсомольской правды-Кубань».

Начальник дежурной смены Игорь Ортега и стрелки группы быстрого реагирования отделения «Мост Тамань» Владимир Куксов и Эйнар Хайретдинов были при исполнении. Ехали по мосту и увидели, как резко останавливается машина. Из нее выходит мужчина и быстро идет к ограждению. Охранники подбежали к нему. Завязался разговор, в котором 35-летний мужчина рассказал, что живет в Воронеже, а прыгнуть с моста хотел из-за неразделенной любви. В итоге его успокоили и доставили на дежурный пост полиции Анапы.