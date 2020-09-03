В Воронеже умер кандидат в депутаты городской Думы

На выборах в 18-м округе одним кандидатом стало меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 сентября стало известно, что скончался кандидат в депутаты городской думы Артем Чекмарев. Он выдвигался по 18-му округу. По партийным спискам не проходил, выступал как самовыдвиженец.

По данным областной избирательной комиссии, Артем Чекмарев временно не работал. А также имел погашенную судимость за квартирную кражу. Впрочем, это не помешало ему собрать положенные для регистрации подписи.

Определенные подозрения вызвало то, что по тому же 18-му округу проходил кандидатом полный тезка умершего Артем Чекмарев. Только у этого Чекмарева была солидная должность - заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «ЖБИ-2». Однако у него со сбором подписей возникли проблемы – некоторые забраковали. Тогда кандидат перебрался в 15 округ. Там никаких вопросов с регистрацией не возникло.

Так вот, некоторые аналитики предполагают, что ныне умерший Чекмарев выдвигался, чтобы оттянуть голоса более солидного тезки. Впрочем, теперь этого уже не проверишь.

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