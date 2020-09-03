Воронежский «Буран» начнет новый чемпионат без зрителей

"Ураганные" из-за вспышки коронавируса лишились двух домашних матчей и поддержки зрителей. Фото: с сайта ХК «Буран»

В пресс-службе «Бурана» сообщили две неприятные новости. Из-за того, что несколько хоккеистов и сотрудников клуба заболели коронавирусом (их точное число и конкретные фамилии не называют), первая домашняя серия игр «ураганных» пройдет без зрителей.

Кроме того, приняли решение о переносе двух матчей. Игра с «Ладой» состоится не 8 сентября, а 13 ноября, причем не в Воронеже, как было запланировано ранее, а в Тольятти. Матч с ЦСК ВВС перенесен с 10 на 25 сентября. И пройдет он не Воронеже, а в Самаре.

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