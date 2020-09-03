В «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвели итоги конкурса «Надежный партнер»

Награждение потребителей юридических лиц в центральном офисе «Газпром межрегионгаз Воронеж»

Благодарности вручил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», Евгений Семынин.

Места распределись следующим образом:

В номинации теплоснабжающие организации победителями стали

3 место - АМКП "Теплосеть" (Аннинский район)

2 место - АМУП «Райтеплосеть» (Аннинский район)

1 место - ООО «УРЭП» (Хохольского района)

В номинации администрации муниципальных районов призерами стали:

3 место – Администрация Ольховатского муниципального района

2 место – Администрация Аннинского муниципального района

1 место - Администрация Хохольского муниципального района

Отдельно было отмечено МКП «Воронежтеплосеть» - теплоснабжающие предприятие города Воронежа. Конструктивная позиция руководства организации и городских властей, позволяет МКП «Воронежтеплосеть» производить оплату поставляемого газа строго в соответствии с утвержденными планами-графиками погашения задолженности за газ, тем самым обеспечивая стабильный уровень показателей платежной дисциплины предприятия.

Читать далее...