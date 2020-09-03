В Воронежской области сгорела свиноферма

Сколько на пожаре погибло свиней и поросят, сейчас уточняют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 2 сентября, в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района сгорела свиноферма.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 11.23, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - На место ЧП направили 26 наших сотрудников на восьми пожарных машинах. Пламя удалось полностью потушить в 13.34. Огонь спалил дотла две постройки площадью 10 на 50 метров. Сколько животных погибли, сейчас устанавливают.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

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