В Воронеже объявили конкурс идей на лучшее художественное решение городского люка. Впоследствии оригинальные «крышки» могут появиться в реконструируемом парке «Орленок» и на проспекте Революции. Если идея приживется, то новыми люками начнут со временем заменять прежние во всех районах города.

Конкурс пройдет с 1 по 30 сентября. Заявки принимаются до 27 числа текущего месяца, а уже 30-го будет объявлен победитель. Лучшее авторское решение будет реализовано, другие же призеры получат благодарственные письма от воронежского отделения Союза архитекторов России.

- Интересные и красивые люки, которые выполняют не только свою утилитарную функцию (обеспечивают доступ к инженерным коммуникациям), но и украшают пространство, есть не только в городах Европы, но уже и во многих городах России, они становятся предметом интереса туристов, делают пространство более живым и привлекательным, - отметил помощник губернатора Воронежской области, председатель Окружного Совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константин Кузнецов.

Ранее представитель сообщества «Удобный Воронеж» Денис Евграфов, предлагал кроме люков разработать и уникальные ливневые и приствольные решетки.