В Воронежской области суд вынес приговор матери, заставившей своего маленького сына просить милостыню

Суд приговорил женщину-попрошайку к году лишения свободы условно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

2 сентября в Кантемировском районном суде вынесли приговор 46-летней местной жительнице. Она, мало того, что сама просила милостыню, так еще и заставила заниматься этим 11-летнего сына.

Ребенку женщина пообещала на вырученные им с помощью этого малопочтенного занятия деньги купить машинку с пультом управления и сладости. Сначала она дала сыну «мастер-класс» по попрошайничеству у одного из сетевых магазинов. А потом сама осталась просить «Христа ради» там же, а мальчика отправила стоять с протянутой рукой у другой торговой точки.

По части 2 статьи 151 УК РФ женщину приговорили к году лишения свободы условно. Если в течение этого времени она снова нарушит закон, то срок превратится в реальный.

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